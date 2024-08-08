В Уфе у школьницы начала отмирать кожа после приема лекарств

В Уфе медики оказали помощь девочке, у которой началась аллергия на лекарства, у школьницы развилась сильная аллергическая реакция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Медики республиканской клинической больницы Башкирии оказали помощь ребенку с сильной аллергической реакцией на лекарственные препараты. У девочки держалась высокая температура, воспалились слизистые и отмирали участки кожи.

Школьнице диагностировали редкое заболевание — синдром Лайелла. Чтобы спасти жизнь маленькой пациентки, ей была назначена специальная терапия, спустя продолжительное время медикам удалось спасти зрение ребенка и восстановить кожу.

Синдром Лайелла — наиболее тяжелый вариант аллергического буллезного дерматита, может проявиться в любом возрасте и встречается у одного пациента из миллиона.

До этого сообщалось, что в Израиле зарегистрирован случай заражения редкой амебой Naegleria fowleri, которая поедает мозг. 10-летний мальчик из Северного округа был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы «Зив» в городе Цфат. Пострадавший находится в критическом состоянии, он не может самостоятельно дышать и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты Минздрава страны проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы воды в местах, которые посетил ребенок.

Ранее солнечный ожог у молодого британца привел к остановке сердца на 25 минут.