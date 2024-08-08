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В Уфе у школьницы начала отмирать кожа после приема лекарств

Mash: в Башкирии спасли ребенка с некрозом тканей после приема лекарств

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Уфе медики оказали помощь девочке, у которой началась аллергия на лекарства, у школьницы развилась сильная аллергическая реакция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Медики республиканской клинической больницы Башкирии оказали помощь ребенку с сильной аллергической реакцией на лекарственные препараты. У девочки держалась высокая температура, воспалились слизистые и отмирали участки кожи.

Школьнице диагностировали редкое заболевание — синдром Лайелла. Чтобы спасти жизнь маленькой пациентки, ей была назначена специальная терапия, спустя продолжительное время медикам удалось спасти зрение ребенка и восстановить кожу.

Синдром Лайелла — наиболее тяжелый вариант аллергического буллезного дерматита, может проявиться в любом возрасте и встречается у одного пациента из миллиона.

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