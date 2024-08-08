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Россиянин ограбил девочку, которая играла в песочнице

В Улан-Удэ мужчину приговорили к обязательным работам за ограбление ребенка

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Улан-Удэ мужчина отобрал телефон у ребенка, который играл в песочнице. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на решение Советского районного суда.

Местный житель увидел на улице маленькую девочку. Она одна сидела в песочнице, и грабитель решил воспользоваться ситуацией. Мужчина выхватил у нее телефон и скрылся, не обращая внимания на просьбы ребенка вернуть гаджет.

Затем злоумышленник вытащил из телефона сим-карту и сдал его в ломбард, получив 3,5 тыс. рублей. Впоследствии подозреваемого поймали.

Родители ребенка указали, что сотовый стоил около 10 тыс. рублей, и фигурант возместил причиненный им ущерб в полном объеме, а также оплатил работу юриста. В итоге судья приговорил его к 260 часам обязательных работ.

Ранее россиянка ограбила на улице ребенка и пыталась скрыться, избавившись от куртки.

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