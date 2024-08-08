Турэксперт объяснил планы турецких отелей отменить систему «все включено»

В турецких отелях в ближайшее время хотят отменить систему all inclusive – «все включено». Это связано с большими расходами на такой тип приема туристов, а также с падением к нему интереса отдыхающих, объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с 360.ru.

All inclusive подразумевает, что в стоимость проживания входит трехразовое питание и алкоголь. Обсуждения о необходимости отмены такой системы ведутся давно, а на фоне растущих цен на продукты и алкоголь они стали особенно актуальными, отметил Мурадян.

Именно спиртные напитки являются главной статьей расходов на услугу all inclusive, однако сегодня предпочтения отдыхающих меняются – многие не пьют алкоголь, пояснил гендиректор турфирмы «Арт-Тур», член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.

«У людей могут быть аллергии, кто-то не ест мясо или пищу, содержащую лактозу. В итоге много продуктов каждый день отправляется в помойку», — объяснил он.

По мнению Арутюнова, система будет меняться, однако вряд ли ее полностью отменят. В турецких отелях сохраняется высокая конкуренция за туристов, поэтому они не будут спешить отказаться от all inclusive, так как к этому привыкли многие гости – как из России, так и из других стран, считает эксперт.

Напомним, на днях сообщалось о намерениях отменить систему «все включено» в турецких отелях, так как ее дальнейшее использование может привести к проблемам для страны. Основная причина – большая часть еды из all inclusive уходит на утилизацию.

Ранее эксперт назвал последствия отказа турецких отелей от all inclusive.