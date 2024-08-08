Газманов посетил пешеходную экскурсию в Москве

Музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Родион Газманов посетил пешеходную экскурсию по достопримечательностям района Тропарево-Никулино в Москве. Об этом сообщает «Москва 24».

Посетить экскурсию могли все желающие. Им показали дома, где жили Надя Шевелева и Женя Лукашин в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также место в соседнем дворе, где проходили съемки другой советской картины — «Мимино». Помимо этого, в рамках экскурсии можно было посетить площадку у храма Архангела Михаила, который возвели более 400 лет назад на территории Новодевичьего монастыря. Мероприятие прошло в рамках проекта Газманова «Герои нашего двора», посвященного интересным жителям Западного округа Москвы.

«Я уверен, что жители Тропарева-Никулина рады возможности ознакомиться с достопримечательностями своего района — посмотреть под новым углом на место, где они живут. Именно с любви и интереса к своему двору, своему району, своему городу и начинается любовь к Родине, ее истории и героям», — сказал член общественного совета.

В конце июля музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Родион Газманов говорил, что активисты планируют организовать серию субботников в московском заказнике «Долина реки Раменки». Он вместе с главой муниципального округа Раменки Станиславом Дмитриевым, жителями и активистами из «Молодой Гвардии Единой России» принял участие в рейде экологического патруля и предложил привлечь дополнительные силы к уборке рекреационной зоны.

Ранее сообщалось, что авторов лучших экскурсий для молодежи отметят премией «Проводники смыслов».