В Москве обсудили молодежную политику

В Москве в рамках круглого стола «Молодежная политика глазами молодого человека» прошло обсуждение молодежной политики, в мероприятии приняли участие представители московского студенчества и волонтеров. Об этом сообщает «Москва 24».

В рамках встречи участники обсудили вопросы по развитию волонтерского движения и патриотического воспитания, а также возможности вовлечения молодых людей в общественную деятельность. В качестве модератора выступил член Общественного совета при префекте ЦАО, руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

«Молодые люди — настоящий актив столицы. Именно эти ребята уже завтра будут нести ответственность за будущее развитие нашего города», — сказал он.

Накануне сообщалось, что в Крыму с 9 по 15 сентября пройдет образовательный заезд «Союзное государство: искусство быть вместе» арт-кластера «Таврида». Заезд будет посвящен поиску точек культурного соприкосновения и обмену тенденциями в культуре и искусстве. К участию приглашается творческая молодежь из России и Белоруссии: мастера декоративно-прикладного искусства, художники, музейные работники, представители ивент-индустрии.

Ранее стало известно, что авторов лучших экскурсий для молодежи отметят премией «Проводники смыслов».