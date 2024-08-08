Россиянам дали советы, которые помогут погасить крупный долг по ЖКУ

Россияне могут получить рассрочку у управляющей организации, если у них есть долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

При этом эксперт уточнил, что предоставление рассрочки не входит в обязанности УК, поэтому она может отказать в такой возможности.

«В некоторых регионах есть практика, когда человек приходит в управляющую организацию, говорит о накопленном долге и сложностях с его погашением, а УК предлагает ему устроиться к ним работать. Должник получает заработную плату, а какая-то ее часть удерживается в счет погашения суммы», — добавил Костянов.

Помимо этого, по ее словам, должник может узнать, положены ли ему какие-либо льготы и субсидии на оплату ЖКУ, в центре социальной защиты.

В конце июля депутаты Госдумы предложили взыскивать долги российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг через нотариусов. Они поясняют, что у нотариусов есть право получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости.

Ранее эксперт по ЖКХ рассказал о важных моментах при получении льгот.