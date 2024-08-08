Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, которые помогут погасить крупный долг по ЖКУ

Специалист Костянов: рассрочка у УК поможет погасить крупный долг по ЖКУ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Россияне могут получить рассрочку у управляющей организации, если у них есть долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

При этом эксперт уточнил, что предоставление рассрочки не входит в обязанности УК, поэтому она может отказать в такой возможности.

«В некоторых регионах есть практика, когда человек приходит в управляющую организацию, говорит о накопленном долге и сложностях с его погашением, а УК предлагает ему устроиться к ним работать. Должник получает заработную плату, а какая-то ее часть удерживается в счет погашения суммы», — добавил Костянов.

Помимо этого, по ее словам, должник может узнать, положены ли ему какие-либо льготы и субсидии на оплату ЖКУ, в центре социальной защиты.

В конце июля депутаты Госдумы предложили взыскивать долги российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг через нотариусов. Они поясняют, что у нотариусов есть право получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости.

Ранее эксперт по ЖКХ рассказал о важных моментах при получении льгот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами