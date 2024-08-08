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Четырехмесячный младенец пострадал от укуса летучей мыши в Новосибирске

В Новосибирске младенца искусала летучая мышь

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Depositphotos

В Новосибирске летучая мышь залетела в квартиру и укусила младенца, ребенку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает портал «Сиб.фм».

Инцидент произошел в ночь на 6 августа в многоэтажке по улице Советской, семья готовилась лечь спать, когда в открытое окно залетела летучая мышь. Родители услышали плач четырехмесячной дочери и заметили животное у нее на руке.

«Мы к ней подошли, а в кроватке была летучая мышь, а на руке укус. От страха я схватил нежданного гостя, сжал сильно в кулаке и выбросил в окно», — рассказал отец девочки.

Родители обратились за медицинской помощью, ребенку обработали рану, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ летучая мышь, пытавшаяся спрятаться от сильного ливня, влетела в квартиру к россиянке и стала биться о натяжной потолок. Обитатели жилища не сразу поняли, что это за звук, и включили свет. После этого рукокрылое попыталось спрятаться и повисло на шторе. Хозяйке пришлось несколько раз осмотреть комнату, чтобы найти внезапного гостя.

Ранее россиянам объяснили, как вести себя при встрече с летучей мышью.

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