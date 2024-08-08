Стало известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Журналист телеканала в прямом эфире заявил, что новая информация о состоянии Поддубного поступила «буквально 15 минут назад». Ее предоставил неназванный врач.

«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сказал медик.

Он добавил, что сейчас военный корреспондент находится в сознании и может разговаривать.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в салоне которого находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали атаку на Поддубного.