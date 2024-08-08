В Красноярске рабочий утеплял швы на фасаде дома и упал с девятого этажа

В красноярском микрорайоне Солнечный промышленный альпинист сорвался с большой высоты и выжил. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Солнечном, по предварительной информации, 24-летний промышленный альпинист утеплял внешние швы на фасаде дома. Во время выполнения работ молодой мужчина сорвался с высоты девятого этажа.

На кадрах ролика, который распространили в сети очевидцы, промышленный альпинист соскальзывает по тросу с большой высоты и сначала пытается контролировать спуск, но затем срывается вниз.

Пострадавший выжил, его госпитализировали, подробности о состоянии рабочего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве люлька с рабочими, у которой оборвались сразу несколько тросов, сорвалась с высоты и застряла на уровне шестого этажа. Предмет держался на одном тросе, поэтому находившимся внутри людям пришлось приблизиться друг к другу. Спасатели оперативно прибыли на место и спустили рабочих по пожарной лестнице. Никто из застрявших на высоте травм не получил.

Ранее в Челябинске сорвалась строительная люлька с рабочими.