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Четырехлетний ребенок потянулся за шариком и выпал из окна в Твери

В Твери четырехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

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Shutterstock

В Твери устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 7 августа в вечернее время в многоэтажке по Садовому переулку. Четырехлетний мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты четвертого этажа.

По предварительной информации, мать с ребенком находилась в гостях, мальчик увидел воздушный шарик и потянулся за ним. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами, подробности о его состоянии неизвестны. Проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа после того, как забрался на подоконник. Мальчик пытался дотянуться до лежавшей там игрушки, но в какой-то момент сорвался. Его направили в реанимацию детской больницы.

Ранее в Ленобласти мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил.

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