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В приморском Дальнереченске едва не прорвало еще одну дамбу

Мэр Старков рассказал, что в приморском Дальнереченске едва не прорвало дамбу

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МЧС Приморского края

В городе Дальнереченске Приморского края, где 6 августа ночью произошел прорыв дамбы в районе микрорайона Мясокомбинат, поздно вечером 7 августа удалось предотвратить разрушение еще одной дамбы в другом районе. Об этом сообщил мэр Сергей Старков.

По данным градоначальника, около 22:30 по местному времени (15:30 мск) поступила информация о том, что «дамбу в микрорайоне ЛДК начинает промывать». По прибытии на место происшествия Старков увидел, что «вода активно поступала из-под дамбы, образовав проран». Благодаря оперативным мерам разрушение дамбы удалось остановить.

«Было высыпано 11 машин грунта, что позволило полностью закрыть прорыв», — отметил Старков. Он также добавил, что 8 августа «работы по укреплению дамбы» продолжатся.

Накануне следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с подтоплением улиц Дальнереченска после прорыва дамбы. По данным СКР, «из-за ненадлежащего выполнения обязанностей должностными лицами» администрации города произошло затопление нескольких улиц — Солнечной, Фабричной и Гоголя, что привело к значительным убыткам для граждан. Сумма ущерба пока не уточняется.

По информации краевых властей, в результате происшествия было подтоплено 29 домов и 64 приусадебных участка. Однако, согласно пресс-службе правительства Приморья, паводковая ситуация в бассейне реки Уссури начинает стабилизироваться, и ожидается, что уровень воды в ближайшие дни «пойдет на спад».

Ранее в Челябинске автобус с пассажирами не смог выбраться из лужи без помощи МЧС.

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