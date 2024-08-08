Военкора Поддубного направят в московскую клинику

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранения в Курской области, будет переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал ВГТРК «Вести».

«Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — говорится в сообщении.

7 августа в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально сообщалось, что Поддубный не выжил, однако позже стало известно, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена нападением на Поддубного.

Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор Коц заявил, что Поддубный шутит после тяжелого ранения.