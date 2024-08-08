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Для Поддубного запланированы телемедицинские консультации

ВГТРК: для Поддубного в реанимации проведут телемедицинские консультации

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Алексей Никольский/ТАСС

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в реанимации и получает необходимую медицинскую помощь. В Telegram-канале ВГТРК «Вести» сообщается, что также запланированы телемедицинские консультации с экспертами из федеральных центров.

«Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров», — говорится в сообщении.

Автомобиль военкора ВГТРК Поддубного попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Изначально предполагалось, что Поддубный не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Поддубный получил тяжелые ранения, сейчас корреспондент находится в больнице. Он получил множественные ожоги.

Отмечается, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.

Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена нападением на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

Ранее военкор Коц посетил в больнице раненого Поддубного и рассказал о его состоянии.

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