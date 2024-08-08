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Фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот» отправили под домашний арест

«Ъ»: обвиняемого в хищениях в «Патриоте» Шестерова отправили под домашний арест

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Министерство обороны РФ

Суд отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

С подобным ходатайством главное военное следственное управление Следственного комитета России обратилось в 235-й гарнизонный военный суд.

Источник подчеркнул, что Шестеров будет находиться под домашним арестом в Рузском районе Московской области до 21 сентября 2024 года.

Накануне в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда заявили, что руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

На этой неделе стало известно, что военные следователи проверяют всю деятельность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ранее сотрудников «Патриота» допросили по делу о хищении.

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