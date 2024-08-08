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Названы продукты, защищающие от образования камней в почках

Врач Сагова: образованию камней в почках препятствуют цитрусовые фрукты

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Большую роль в формировании камней в почках играет питание. Некоторые продукты способствуют образованию камней, в то время как другие, напротив, помогают избежать этого. О том, какие продукты защищают от образования камней в почках, «Газете.Ru» рассказала врач-нефролог «СМ-Клиника» Танзила Сагова.

Так, по ее словам, образованию камней в почках препятствуют цитрусовые фрукты (лимоны, лаймы, апельсины и другое), а точнее лимонная кислота, за счет увеличения кислотности мочи.

«Важно также потреблять достаточное количество клетчатки, которая помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и защищает от образования камней в почках. Поэтому в рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой», — добавила специалист.

А цельнозерновые продукты, такие как овес, коричневый рис, киноа и другие, богаты не только клетчаткой, но и магнием, который также снижает риск образования камней в почках. К этим же продуктам относятся чечевица, фасоль и другие бобовые продукты.

По словам врача, важную роль в защите от образования камней в почках играют и молочные продукты с низким содержанием жира. Объясняется это тем, что кальций из них связывается с оксалатом в пищеварительном тракте, снижая его всасывание и защищая от образование камней.

«Также стоит обратить внимание на нежирные белковые продукты, такие как курица, рыба и яйца. Это отличные источники белка, которые не содержат высокого уровня пуринов, что помогает уменьшить риск образования мочекислых камней», — отметила нефролог.

И, конечно, важно пить достаточное количество воды. По словам врача, несколько крупных исследований показали, что у людей, потребляющих менее 1,5 л жидкости в день, риск образования камней в почках на 50% выше, чем у людей, потребляющих более 2,5 л жидкости в день.

«Для профилактики камнеобразования в почках стоит избегать прием продуктов, богатых оксалатами (например, шпинат, ревень, свекла), уменьшить потребление поваренной соли и ограничить потребление продуктов с высоким содержанием пуринов (например, красное мясо, морепродукты, субпродукты)», — добавила врач.

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