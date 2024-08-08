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Россиянам объяснили, почему нельзя пить соду при изжоге

Врач Панина: прием соды ни в коем случае не является способом лечения изжоги

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Shutterstock

Сода с водой — одно из популярных народных средств от изжоги. Однако, как предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина, такой способ может лишь усугубить ситуацию и привести к проблемам со здоровьем.

«Самый частый симптом, при котором используют соду — это изжога. И действительно, на короткое время изжога может исчезнуть. Но прием соды не является решением проблемы. Более того, это может спровоцировать ухудшение ситуации, так как при ее контакте с соляной кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это, в свою очередь, приводит к усилению секреции кислоты, провоцирует ее заброс в пищевод, повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжку», -— предупредила врач.

Таким образом, прием соды ни в коем случае не является способом лечения изжоги. Если изжога возникла однократно и ситуационно обусловлена, то, по словам врача, допустим прием лекарственных препаратов из группы антацидов — это снимет неприятные симптомы без серьезных побочных эффектов.

«Если же изжога носит регулярный характер, более разумным будет обращение к врачу, так как в настоящее время разработана оптимальная тактика лечения кислотозависимых заболеваний, что позволяет предотвратить серьезные осложнения. Главное — своевременное обращение», — подчеркнула гастроэнтеролог.

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