Любимой у россиян заправкой салатов оказался не майонез

Майонез занимает всего лишь третье место в топе любимых заправок, а главный салат России — это сельдь под шубой. Это показало исследование «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Мнения респондентов по поводу заправки для салатов разделились: первое место разделили масло оливковое и сметана (52,6%), на втором оказалось масло подсолнечное (50,5%). А вот майонез занял третье место — его выбирают 44,2% респондентов. Меньше всего опрошенные используют соусы на основе горчицы (9,5%), винный уксус (6,3%) и кефир (2,1%) в качестве заправок, при этом лимонную заправку, которая относится к диетическим, выбирают 11,6% человек. 46,3% опрошенных покупают уже готовые заправки для салатов, а 26,6% — делают их самостоятельно.

Примечательно, что опрошенные разделяют виды заправки для салатов по сезонности: к летней они относят подсолнечное масло (53,1%), оливковое масло (46,3%) и сметану (42,1%). А вот среди зимних заправок бесспорным лидером стал майонез (76,8%). Интересно, что на втором месте оказалась сметана, которую назвали 27,4% опрошенных, а на третьем подсолнечное масло (17,9%) — универсальные заправки для салата во все сезоны.

Также респонденты назвали салаты, с которыми у них ассоциируются Москва, Санкт-Петербург и Россия. У большинства опрошенных столица вызывает ассоциации с оливье — так ответили 50,5% человек. 27,4% респондентов проголосовали за салат «Цезарь», а 25,3% — за селедку под шубой. Интересно, что для москвичей (33,7% всех опрошенных) Москва ассоциируется больше с оливье, в то время как для жителей других городов — с «Цезарем» (26% опрошенных не из Москвы выбрали этот салат).

Санкт-Петербург респонденты сопоставляют с греческим салатом — 25,3% голосов отдали за этот салат. 21,1% опрошенных заявили об ассоциации с «Цезарем», а 16,8% — с оливье. При этом жители Северной Венеции (8,4% всех опрошенных) сопоставляют свой город с винегретом и салатом «Мимоза», которые даже не вошли в топ-3 ассоциаций.

Россия у опрошенных ассоциируется с сельдью под шубой — о таком представлении заявили 48,4% респондентов. Также в топ вошли оливье (44,2%) и винегрет (33,7%). При этом 2,2% опрошенных не назвали никакой салат.

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