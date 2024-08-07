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На Украине от нового штамма коронавируса умерла женщина

Первая смерть от нового штамма коронавируса FLiRT зафиксирована на Украине

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Depositphotos

На Украине зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса FLiRT. Генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук сообщил, что в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина, пишет украинское издание «Общественное».

«Женщину перевели в терапевтическое отделение, и после этого через несколько дней она умерла. Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron», — цитирует его слова издание.

Также отмечается, что у женщины имелись сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Пару дней назад главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил о выявлении этого штамма. На прошлой неделе было зарегистрировано три случая субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

Тем временем иммунолог рассказал о новой вспышке коронавируса в России. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России идет фаза роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, коронавирус является круглогодичным заболеванием с выраженным сезонным компонентом. Он добавил, что само заболевание не уходило, уже около полутора лет оно находится в подострой форме.

Ранее у диких животных в США обнаружили коронавирус.

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