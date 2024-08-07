Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил

В Ленобласти годовалый ребенок выжил после падения с седьмого этажа

close
100%
Shutterstock

В Ленобласти выпадение из окна закончилось для годовалого ребенка поездкой в больницу. Об этом сообщает 47news.ru.

Инцидент произошел в Луге, на проспекте Володарского. По данным источника, мальчик выпал из окна седьмого этажа вместе с москитной сеткой.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали пострадавшего. На данный момент ребенок находится в реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. О характере травм мальчика не сообщается.

Известно, что в момент произошедшего мать находилась на кухне, глава семьи был занят домашними делами. Семья благополучная, на учете не состоит.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

До этого в Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа после того, как забрался на подоконник. Мальчик пытался дотянуться до лежавшей там игрушки, но в какой-то момент сорвался. Его направили в реанимацию детской больницы.

Ранее россиянин выпал из окна, приземлился на козырек и сбежал от приехавших к нему спасателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами