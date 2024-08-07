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Собчак отреагировала на информацию о гибели военкора Поддубного

Собчак: военкор Поддубный повидал много войн, а погиб на родной земле

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на информацию о гибели военного корреспондента Евгения Поддубного. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Журналистка обратила внимание, что военкор работал в Цхинвале в 2008 году, у него было не менее пяти командировок в Сирию с 2012 года. Кроме того, Поддубный работал на Украине с 2014 года, а также был в Афганистане с 2021 года, когда талибы (организация запрещена в России) пришли к власти в этой стране, отметила Собчак. По ее словам, он «повидал много войн, страшных войн».

«А погиб на родной земле. И теперь змеи, для которых смерть не уравнитель, пишут о нем «военкор» — в кавычках, с насмешкой, мол, не военкор никакой. Можно как угодно относиться к убеждениям кого-то при жизни. Можно сколько угодно спорить, но смерть – это уже навсегда», — написала телеведущая.

Одним из первых о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

7 августа военкор работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Ранее стала известна предварительная причина гибели Поддубного.

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