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Глава одного из поселков Курской области рассказал о ситуации в населенном пункте

Глава поселка Коренево Пугачев заявил, что ВСУ нет близ населенном пункта

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Alina Smutko/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не вошли в поселок Коренево Кореневского района Курской области и не приблизились к нему. Об этом глава поселка Роман Пугачев заявил РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном заходе в населенный пункт украинских бойцов.

«Нет, нет, нет их. И на подходе их тоже нет. Не верьте, на самом деле никто никуда не зашел», — сказал чиновник.

Он также сообщил, что в настоящее время находится на территории Коренево. Как отметил Пугачев, 7 августа в поселке наблюдается тишина. По его словам, в населенном пункте не осуществляется эвакуация, однако местным жителям рекомендовали покинуть его территорию.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено.

По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения ВСУ численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.

Ранее было названо число пострадавших из-за обстрелов ВСУ в Курской области.

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