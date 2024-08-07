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В Сочи иностранец подделал свидетельство браке и попытался получить квартиру «супруги»

В Сочи иностранец подделал документ, чтобы присвоить квартиру женщины

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Pexels

Иностранец попытался завладеть квартирой в Сочи стоимостью более десяти миллионов рублей без ведома хозяйки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, 53-летний мужчина обратился к нотариусу и предоставил ему поддельное свидетельство о браке с местной жительницей, чтобы на основании документа получить в наследство квартиру. Так как у россиянки не было родственников, ее жилье должны были передать в казну муниципалитета. Однако «супруг» настаивал на том, что помещение должно принадлежать ему.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу», – поделились в ведомстве.

Во время разбирательств также суд передал жилье в собственность муниципалитета.

Ранее петербурженка вышла замуж за египтянина и узнала об этом только спустя время.

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