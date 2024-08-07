В деле о торговле младенцами в Москве появилась еще одна обвиняемая

Правоохранители Москвы задержали еще одну женщину, связанную с торговлей детьми. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, как и другие участницы схемы, она не хотела оставлять себе ребенка, поэтому продала его в 2020 году фигуранткам уголовного дела. Россиянке уже предъявили обвинение.

На данный момент продолжаются следственные мероприятия, которые помогут найти других причастных лиц. Также сотрудники СК РФ закрепляют собранную доказательную базу.

Новая фигурантка стала участницей процесса о продаже младенцев. Одной из главных подозреваемых является 47-летняя Юлия Логинова, которая воспитывает 15 детей.

На женщину обратили внимание после того, как в крови ее сына обнаружили лекарство, которое запрещено к применению при его заболевании. Позже выяснилось, что женщина сделала операцию в 2010 году, после которой она не может иметь детей. При этом в 2015-2019 годах она якобы родила нескольких сыновей и дочерей.

По версии следствия, женщина вместе со знакомой связывалась с беременными женщинами, которые не хотели оставлять младенцев и покупали новорожденных. После этого Логинова и ее знакомая регистрировали детей как своих.

Ранее в Курганской области задержали иностранцев, разыскиваемых за торговлю людьми.