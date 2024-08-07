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Стало известно, что происходит с московской квартирой Навального

NEWS.ru: квартира Навального в Москве пустует

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Pavel Golovkin/AP

Московская квартира блогера Алексея Навального в районе Марьино пустует. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

По информации издания, на звонки и стук в квартире №15 в доме 175 на Люблинской улице никто не отвечает, а объективы трех видеокамер, установленных рядом с дверью, замазаны черной краской. Соседи также не видели, чтобы в квартире кто-нибудь появлялся. Долями в квартире владеют дочь и отец Навального.

Один из жильцов дома сообщил, что в почтовом ящике Навального копились письма, но примерно месяц назад все бумаги убрали.

В июле Верховный суд России признал законным приговор Алексею Навальному, согласно которому он должен был провести 19 лет в колонии особого режима.

Навального обвинили в создании экстремистской организации, а также в финансировании экстремистской деятельности.

Ранее в Приморье депутата оштрафовали за демонстрацию символики «Штабов Навального» (организация запрещена в России).

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