ВИЧ-инфицированный священник надругался над 12-летним мальчиком

Священника из Италии подозревают в изнасиловании 12-летнего ребенка. Об этом сообщает Quotidiano.

Мальчик не раз подвергался подобным действиям со стороны мужчины. Так как итальянец болен ВИЧ, после того, как о произошедшем стало известно, медики провели обследование и не выявили у школьника признаков заражения.

Во время обысков в доме у священника обнаружили запрещенные вещества, дизайнерскую одежду и электронные сигареты. Предположительно, с помощью последних итальянец привлекал детей.

Помимо изнасилования, мужчину обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами, однако пока что его отправили под домашний арест только в рамках первого разбирательства.

Известно, что ВИЧ священник заразился в Африке десять лет. В Генуе он проходит лечение, которое помогает замедлить распространение заболевания. В случае, если в окружении священнослужителя найдутся новые заболевшие, это станет поводом для ужесточения наказания.

Ранее в Казахстане сотрудника полиции подозревают в изнасиловании сестер.