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В Воронеже накрыли незаконное производство сигарет и изъяли продукцию на 173 млн рублей

В Воронеже накрыли незаконное производство поддельных сигарет

В Воронеже правоохранители накрыли незаконное производство сигарет и изъяли продукцию на 173 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщается, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России пресекли деятельность незаконного производства немаркированных табачных изделий. Криминальный продукт изготавливали и хранили в промышленных зонах города.

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков обнаружили оборудование и сырье для производства контрафакта. Из незаконного оборота изъяли более 1,2 млн пачек сигарет на общую сумму более 173 млн рублей.

Отмечается, что на поддельные пачки злоумышленники наносили логотипы известных брендов. Согласно подсчетам, одному из правообладателей в результате действий преступников был нанесен ущерб на сумму более 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в России обнаружили производство фальшивых Marlboro и Kent на миллионы рублей.

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