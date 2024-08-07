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В Челябинске автобус с пассажирами не смог выбраться из лужи без помощи МЧС

В Челябинске сотрудники МЧС спасли людей из автобуса, застрявшего в луже

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Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/VK

Жители Челябинска не смогли самостоятельно выбраться из автобуса, который застрял в глубокой луже. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

На кадрах с места инцидента заметно, как около автобуса стоит машина МЧС. Средство передвижения застряло в луже на перекрестке улиц 250 лет Челябинска и Чичерина. Остальные участники дорожного движения также передвигаются по затопленной проезжей части.

Причиной произошедшего стал ливень. После обильных осадков на Северо-Западе города затопило дороги. По словам очевидцев, машины уже «плывут» и в скором времени вода достигнет домов. На одной из улиц также заглохла маршрутка, пассажиров-детей из нее выносили на руках.

Некоторые местные жители устроили «заплывы» по территории.

До этого военный вернулся из зоны СВО для того, чтобы спасти свою семью от наводнения в Челябинской области. Там также прошли дожди, после которых вода подмыла дамбу и несколько населенных пунктов затопило.

Ранее в Москве из-за ливня ушел под воду автобус с людьми.

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