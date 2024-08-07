Творческая молодежь России и Белоруссии пройдет обучение в Крыму

В Крыму с 9 по 15 сентября пройдет образовательный заезд «Союзное государство: искусство быть вместе» арт-кластера «Таврида». Зарегистрироваться на него можно до 9 августа, сообщили организаторы мероприятия.

Заезд будет посвящен поиску точек культурного соприкосновения и обмену тенденциями в культуре и искусстве. К участию приглашается творческая молодежь из России и Белоруссии: мастера декоративно-прикладного искусства, художники, музейные работники, представители ивент-индустрии.

Участники заезда создадут коллекции для выставок, поставят шоу-кейсы для молодых артистов, разработают концепции развития музейно-парковых комплексов. Самые активные пройдут отбор в Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства и пополнят кадровый резерв арт-кластера «Таврида».

Участникам заезда предстоит совместная работа в области декоративного искусства, музейного дела, шоу-технологий и академического искусства.

Ремесленники и дизайнеры создадут орнамент, сочетающий в себе традиционные элементы культур России и Белоруссии. Он станет основой коллекции декоративно-прикладного искусства, которая будет представлена на фестивале уличного искусства в Судаке.

Студенты художественных институтов и школ искусств познакомятся с современными методиками музейного менеджмента, изучат инструменты продвижения и преображения выставочных пространств.

Итогом станут концепции развития музейно-паркового комплекса «Ливадийский дворец» и других музеев.

Ивент-менеджеры, продюсеры, звукорежиссеры, операторы и художники-постановщики окажут техническое сопровождение во время выступлений резидентов арт-кластера «Таврида».

Художники создадут картины, которые станут основой для передвижной выставки и будут экспонироваться в разных городах.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает генеральным информационным партнером арт-кластера «Таврида».