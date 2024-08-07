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Напавшему на премьера Дании вынесли приговор

Суд приговорил поляка к тюрьме и депортации за нападение на премьера Дании

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Depositphotos

В Дании суд приговорил 39-летнего гражданина Польши, который напал на премьер-министра королевства Метте Фредериксен, к четырем месяцам тюремного заключения и депортации из страны. Об этом сообщает Danmarks Radio.

По словам адвоката осужденного, его подопечный был пьян и плохо помнит инцидент. Юрист заявил, что его клиент знал, что женщина, на которую он напал, является премьером. Поляк отказался признать себя виновным.

7 июня поляк избил премьер-министра Дании Метте Фредериксе на улице в Копенгагене. Ей диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения на нее. Нападение произошло в преддверии выборов в Европарламент, которые состоялись 9 июня.

15 мая 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. Нападавшего задержали на месте, главу кабмина в срочном порядке доставили в больницу, ему провели несколько операций. 8 июля Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей.

Ранее Шольц прокомментировал нападение на премьер-министра Дании.

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