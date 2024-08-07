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Родителей, перевозивших младенца в сумке на электросамокате, оштрафовали в Москве

В Москве оштрафовали родителей-самокатчиков, перевозивших младенца в сумке

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pexels.com

Родителей-самокатчиков, которых заметили в Москве везущими младенца в сумке, оштрафовали. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщает РИА Новости.

По информации агентства, пару оштрафовали и заблокировали в сервисе по аренде электросамокатов. Отмечается, что россияне нарушили сразу три правила: они ехали на одном самокате втроем с ребенком по проезжей части.

Пару нарушителей оперативно вычислили по камерам и номеру электросамоката, их привлекли к ответственности. Дело находится на контроле в прокуратуре.

Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце в Москве. Там заметили пару, которая ехала на одном электросамокате, а за спиной у мужчины в сумке-переноске был младенец.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.

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