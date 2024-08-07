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Суточные установки приложения «VK видео» выросли до 250 тысяч

В VK связали рост установок «VK видео» с замедлением YouTube

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В августе вырос суточный показатель установок приложения «VK видео», сообщает ТАСС. Число ежедневных установок выросло в 4,5 раза по сравнению со средними данными за июль.

Специалисты VK связывают такой рост с проблемами скорости загрузки видеохостинга YouTube. В компании уточнили, что более 250 тыс. человек ежедневно устанавливают приложение.

«Суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями в первую неделю августа выросло на 25%, превысив совокупные 10,5 млн часов», — приводит ТАСС сообщение VK.

Также в компании рассказали, что на 86% увеличилось число поисковых запросов в «VK видео». Как уточнили в VK, самыми частыми поисковыми запросами являются развлекательные шоу и каналы блогеров. Кроме того, пользователи ищут научно-популярный и образовательный контент, а также контент для детей.

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