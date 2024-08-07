Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже отец похитил собственную дочь у бывшей жены

В Воронеже нашли девочку, которую похитили с детской площадки

close
100%
Shutterstock

В Воронеже отец, которого подозревали в похищении дочери, вышел на связь. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на управление МВД по региону.

По словам мужчины, ребенок находится с ним, с девочкой все хорошо.

Известно, что ведомство не будет проводить проверку, так как отец является родителем ребенка. Следовательно, каких-либо прав россиянин не нарушал.

Инцидент произошел на улице 9 Января. Мать обратилась в полицию и заявила, что вместе с дочерью гуляла на детской площадке. В какой-то момент она отвлеклась, и, когда вернулась, девочки рядом уже не было.

На кадрах с места инцидента заметно, как отец быстро бежит по улице с дочерью на руках, затем забегает в подъезд. Предположительно, он выбежал через другой выход.

Мать полагает, что отец следил за ребенком. Известно, что пара в разводе. О том, почему россиянин решил похитить ребенка, не сообщается.

Ранее петербурженку, обвиняемую в похищении ребенка сожителя, отправили под стражу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами