В Воронеже отец похитил собственную дочь у бывшей жены

В Воронеже отец, которого подозревали в похищении дочери, вышел на связь. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на управление МВД по региону.

По словам мужчины, ребенок находится с ним, с девочкой все хорошо.

Известно, что ведомство не будет проводить проверку, так как отец является родителем ребенка. Следовательно, каких-либо прав россиянин не нарушал.

Инцидент произошел на улице 9 Января. Мать обратилась в полицию и заявила, что вместе с дочерью гуляла на детской площадке. В какой-то момент она отвлеклась, и, когда вернулась, девочки рядом уже не было.

На кадрах с места инцидента заметно, как отец быстро бежит по улице с дочерью на руках, затем забегает в подъезд. Предположительно, он выбежал через другой выход.

Мать полагает, что отец следил за ребенком. Известно, что пара в разводе. О том, почему россиянин решил похитить ребенка, не сообщается.

Ранее петербурженку, обвиняемую в похищении ребенка сожителя, отправили под стражу.