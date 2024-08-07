Ветеран СВР рассказала, как анекдот помог ей в работе

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) РФ, разведчик-нелегал Тамара Нетыкса рассказала, как однажды анекдот в зарубежной командировке помог ей и ее супругу принять шифровку из Центра.

Полковник в отставке вместе со своим мужем, Героем России, генерал-майором в отставке Виталием Нетыксой в течение долгого времени находилась в командировке в Латинской Америке. Однажды, когда ее муж принимал телеграмму из центра, анекдот помог отвлечь местных полицейских. Супруги решили, что следует принять телеграмму на шоссе, где никого нет. Когда муж уже вышел из машины, надел наушники и начал принимать телеграмму, к супружеской паре подошел полицейский.

«Полицейский идет, и я не могу мужу ничего сказать. Он уже в наушниках. Я открываю окно машины, начинаю смеяться. Полицейский подходит, спрашивает: «У вас что-то случилось? Над чем вы смеетесь?» Я отвечаю, что вспомнила мексиканский анекдот, и начинаю ему рассказывать. И мы вместе хохочем, я рассказываю очень громко в надежде на то, что муж снимет наушники», — поделилась Нетыкса.

В результате муж ветерана СВР закончил принимать телеграмму, подошел к своей супруге и полицейскому. Они поприветствовали друг друга и пообщались.

До этого разведчик Анна Дульцева рассказала, что аргентинская сторона угрожала отправить детей российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся в РФ в результате обмена, в приемную семью.

Ранее разведчик Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для вызволения его семьи.