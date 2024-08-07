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Власти Курской области назвали число людей, заселившихся в ПВР Курска

Врио замглавы Курской области Белостоцкий: в ПВР Курска заселились 600 человек

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В пункты временного размещения (ПВР), расположенные в Курске, заселились 600 жителей приграничных населенных пунктов, пострадавших от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил RT временно исполняющий обязанности замглавы Курской области Андрей Белостоцкий.

Он рассказал, что для жителей региона создан специальный чат, куда они могут написать о своем местоположении, чтобы их оттуда забрали. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. На текущий момент 200 человек эвакуировали из Суджанского и Кореневского районов области.

По словам Белостоцкого, врачи и специалисты из других регионов прибыли в Курскую область для оказания помощи пострадавшим. Всего прибыло 18 карет скорой помощи, которые помогут в эвакуации пациентов, отметил чиновник.

7 августа стало известно, что 15 человек скрываются от обстрелов со стороны ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района. По словам настоятеля монастыря игумена Питирима, в здании, которое постоянно обстреливается, находятся 15 священнослужителей, среди них нет раненых или детей.

Ранее Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области.

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