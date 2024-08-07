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В Шебекино выросло число пострадавших от обстрелов ВСУ

Гладков заявил, что 8 человек пострадали от обстрелов Шебекино со стороны ВСУ

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Telegram-канал «Шепот Шебекино»

Восемь человек пострадали от обстрелов Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате двух обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Три человека с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — пишет Гладков.

По словам губернатора, еще два человека самостоятельно вызвали скорую помощь — один человек получил осколочное ранение кисти, второй — осколочные ранения грудной клетки и плеча.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в Белгородской области.

Вячеслав Гладков также сообщал, что Украина атаковала Белгородский и Борисовский районы, есть данные о пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее Гладков сообщал, что два дрона ВСУ атаковали квартиру в многоэтажном доме в Шебекино.

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Обстрелы Белгородской области
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