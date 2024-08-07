Писательница Толстая выступила в защиту Артемия Лебедева

Писательница Татьяна Толстая, являющаяся также матерью Артемия Лебедева, выступила в защиту дизайнера. Она опубликовала пост в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем посте она использовала иллюстрацию «Римское наказание» — публичное истязание с использованием животных.

«Да, это то, что вы подумали», — подписала изображение Толстая, намекая на интервью Лебедева журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

До этого российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за то, что в ходе интервью с Дудем он назвал деятельность этой организации «инфотерроризмом».

По словам блогера, у зрителей могло сложиться ощущение, что во время беседы с Дудем он пытался унизить главу ЛБИ. При этом он подчеркнул, что не поддерживает деятельность лиги.

1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого дизайнер высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета». Блогер признался, что «очень плохо» относится к Мизулиной и назвал ее действия вредными для страны.

Ранее Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева.