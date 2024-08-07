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Россиянин, стрелявший по людям на детской площадке в Москве, отправился под стражу

В Москве арестовали мужчину, стрелявшего по детской площадке

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Суд избрал меру пресечения россиянину, которого подозревают в стрельбе по детской площадке в Москве. Об этом сообщает прокуратура региона.

В действиях мужчины увидели признаки хулиганства. Суд заключил фигуранта процесса под стражу. Сам россиянин вину признал полностью.

Тем временем расследование продолжается, процесс находится на контроле у прокуратуры.

Инцидент произошел два дня назад, на улице 800-летия Москвы. По версии следствия, местный житель открыл стрельбу по детской площадке, на которой находились люди. Причиной поступка стало то, что пьяному россиянину не понравился шум за окном.

В результате пострадала девочка и ее мать. Как сообщает mk.ru, первая получила ранение в бедро, вторая – в лоб. По словам очевидцев, пострадавших аккуратно увели в сторону. Во время стрельбы люди без паники стали уводить детей с площадки, но сделать это удалось не со всеми. Всего мужчина выстрелил десять раз.

Ранее подросток на «Жигулях» устроил погоню с полицией и стрельбой в Ленобласти.

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