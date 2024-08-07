Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин устроил дебош в ломбарде из-за отказа администратора принять его телефон

В Подмосковье мужчина не смог сдать телефон в ломбард и устроил дебош

В Подмосковье мужчина устроил дебош в ломбарде из-за того, что там отказались принять его телефон. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации управления, инцидент произошел в Балашихе на Советской улице. Предварительно, между администратором и посетителем ломбарда произошел конфликт, причиной которого стал отказ сотрудника принимать телефон клиента. После этого последний взял огнетушитель и распылил его состав в помещении, а затем разбил несколько окон.

Прибывшие на место после срабатывания тревожной кнопки сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого за кражи 44-летнего мужчину, которого позже передали в отдел полиции для разбирательства. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого уралец устроил дебош в спа-салоне, когда у него не получилось там отдохнуть. Работница организации попросила несостоявшегося клиента покинуть помещение, что лишь усугубило ситуацию — мужчина стал угрожать администратору.

Ранее россиянин пробрался на чужую дачу, устроил дебош и лег спать в трусах хозяина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами