Россиянин устроил дебош в ломбарде из-за отказа администратора принять его телефон

В Подмосковье мужчина устроил дебош в ломбарде из-за того, что там отказались принять его телефон. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации управления, инцидент произошел в Балашихе на Советской улице. Предварительно, между администратором и посетителем ломбарда произошел конфликт, причиной которого стал отказ сотрудника принимать телефон клиента. После этого последний взял огнетушитель и распылил его состав в помещении, а затем разбил несколько окон.

Прибывшие на место после срабатывания тревожной кнопки сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого за кражи 44-летнего мужчину, которого позже передали в отдел полиции для разбирательства. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого уралец устроил дебош в спа-салоне, когда у него не получилось там отдохнуть. Работница организации попросила несостоявшегося клиента покинуть помещение, что лишь усугубило ситуацию — мужчина стал угрожать администратору.

Ранее россиянин пробрался на чужую дачу, устроил дебош и лег спать в трусах хозяина.