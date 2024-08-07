Ушел из жизни бывший ведущий «Форт Боярд»

Бывший ведущий телепередачи «Форт Боярд» Патрис Лаффон скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Лаффону стало плохо, и его жена вызвала скорую помощь, однако медики не сумели спасти экс-ведущего «Форта Боярд».

«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», — так отреагировал на смерть телеведущего президент Франции Эммануэль Макрон.

Лаффон стал широко известен, как ведущий передачи «Форт Боярд», которая транслировалась на французском телевидении с 1990 по 1999 год. Приключенческий проект снимался в локациях одноименного форта, который был построен во времена французского императора Наполеона Бонапарта. После старта первого сезона игры 34 страны вдохновились задумкой и начали выпускать национальные версии передачи.

Также Лаффон снимался в кино и играл в театре. Так, у него есть эпизодическая роль в комедии «Жандарм из Сен-Тропе», которая была снята в 1964 году.

Ранее сообщалось, что телеканал СТС снимет шоу в стиле «Форта Боярд» в форте «Александр Первый».