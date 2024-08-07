Искусствовед обнаружил утерянный портрет Генриха VIII, просматривая посты в соцсетях

Искусствовед обнаружил утерянный портрет бывшего короля Англии Генриха VIII, просматривая посты в соцсетях, пишет GoodNews Network.

Как рассказал искусствовед Адам Бусякевич, он наткнулся в соцсетях на публикацию, сделанную в комнате судьи графства Уорикшир, и заметил на заднем фоне портрет с арочным верхом. Присмотревшись, мужчина понял, что это картина с изображением Генриха VIII.

Адам знал, что именно такой портрет бывшего правителя Англии, был утерян еще в XVIII веке. Автором картины является неизвестный художник, называвший себя Мастером Шелдоном. Сегодня в государственных и частных коллекциях сохранилось лишь несколько его работ.

После этого Бусякевич смог посетить и лично осмотреть картину, чтобы лишний раз убедиться в своей правоте. На данный момент Адам пытается связаться с представителями музеев, чтобы сообщить им о своей находке.

«Некоторые люди используют соцсети, чтобы смотреть видео с котиками и следить за тем, что происходит в мире, а такие люди, как я, просто смотрят, что висит у людей на стенах», — пошутил британец.

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