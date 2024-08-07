Стало известно о выявленных нарушениях в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ

Газовики обнаружили 11 нарушений по эксплуатации газового оборудования в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, где впоследствии произошел взрыв и обрушились два подъезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

«В ходатайстве следователя действительно указано про 11 нарушений», — заявили в суде, отвечая на вопрос о правдивости информации, согласно которой газовики выявили нарушения эксплуатации оборудования в 11 квартирах.

Утром 1 августа два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, был введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

7 августа сотрудника газовой службы в Нижнем Тагиле отправили под домашний арест до 1 октября по делу об обрушении части дома. По данным прокуратуры, мужчина входил в состав бригады, которая выполняла работы по техническому обслуживанию газопровода и оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирская в микрорайоне Вагонка, где произошел взрыв.

Ранее жильцы рассказали о ситуации в доме в Нижнем Тагиле перед взрывом.