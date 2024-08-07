Суд в Москве признал законным заочный арест Юлии Навальной

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно сообщению, постановление Басманного районного суда было оставлено без изменения. Таким образом, апелляционная жалоба Навальной не была удовлетворена.

9 июля Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия и постановил заочно арестовать Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Женщину арестуют на два месяца, как только она окажется на территории России.

Решение суда последовало после того, как в апреле МВД начало экспертизу заявлений Навальной на предмет призыва к новым санкциям против России. В полицию с запросом в отношении вдовы Алексея Навального обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Позднее защита обжаловала постановление о заочном аресте Навальной по обвинению в экстремизме.

Ранее российский суд признал законным приговор Навальному.