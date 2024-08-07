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Ротвейлер покусал двух мужчин в Братске, полицейским пришлось применить оружие

В Братске ротвейлер покусал двух мужчин

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В Братске полицейским пришлось применить оружие, чтобы обезвредить ротвейлера, покусавшего двух мужчин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 4 августа в Центральном районе города. Очевидица сообщила в полицию о нападении бойцовской собаки на мужчину. При этом пьяный хозяин пса находился рядом, но не предпринял никаких попыток к пресечению агрессии питомца.

Прибывшие на место полицейские обнаружили покусанного ротвейлером мужчину и владельца пса, который конфликтовал с мужчиной и угрожал натравить на него животное. Обезвредить собаку правоохранителям удалось, применив табельное оружие.

Собака успела покусать двоих мужчин. Одного из них госпитализировали, а второго отправили проходить амбулаторное лечение. В отношении владельца ротвейлера начали проверку.

Ранее бешеный барсук покусал шесть человек в Курганской области.

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