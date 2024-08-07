В Подмосковье врачи помогли родиться ребенку с двухметровой пуповиной, обвивавшей шею

В Подмосковье родилась девочка, шею которой несколько раз обвила пуповина. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. Во время исследований выяснилось, что пуповина семь раз обвилась вокруг шеи ребенка и сделала еще три кольца вокруг руки. Общая длина пуповины – два метра.

«Такая аномалия встречается крайне редко, ведь обычно длина пуповины составляет 40-60 сантиметров», – поделились медики.

Так как в подобных случаях дети получали серьезные травмы, врачи провели кесарево сечение. Во время операции они сняли пуповину. Девочка родилась без каких-либо повреждений.

Известно, что на родах присутствовал муж пациентки. Он первым взял на руки новорожденную.

Подобный случай произошел с роженицей в Ростовской области. Медики обратили внимание на кислородное голодание плода. Во время экстренного кесарева сечения выяснилось, что пуповина обвила ребенка пять раз. Новорожденного спасли.

Ранее в Рязани врачи приняли роды близнецов, развивавшихся в одном плодном пузыре.