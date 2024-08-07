Читинские таможенники остановили гражданина Китая из-за нагрудных знаков и монеты из СССР

В Чите гражданина Китая остановили на таможне из-за нагрудных знаков и монеты времен СССР. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, в чемодане иностранца, планировавшего покинуть Россию, обнаружили 77 нагрудных знаков, в том числе «Готов к труду и обороне СССР», «Брестская крепость», «Нарвские ворота. Ленинград», «Древний герб. Медынь», «Ударник XI пятилетки», «Перекоп 1920-1944», Спартакиада народов СССР» и многие другие, а также монету «1 рубль СССР». Мужчина рассказал, что купил эти предметы на вокзале.

В ФТС России пояснили, что данные предметы могут являться объектами культурной или исторической ценности. Для их вывоза за пределы страны необходимо получить заключение от Минкультуры.

Обнаруженные у иностранного гражданина предметы направили на экспертизу. По факту попытки их вывоза за границу проводится расследование.

Ранее таможенники в Домодедово нашли в багаже авиапассажира бивни краснокнижного моржа.