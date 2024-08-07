Россиянка и ее дочь пытались отравить освободившегося из колонии родственника

Жительницы Лабытнанги, 52-летняя мать и ее 26-летняя дочь, предстанут перед судом за попытку отравить вернувшегося из колонии родственника. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В декабре 2023 года в квартиру, где проживали женщины, приехал мужчина, который закончил отбывать наказание в местах лишения свободы — ямалец приходился им сыном и братом. Согласно материалам дела, мужчина постоянно употреблял алкоголь, буянил и захламлял квартиру. Женщины решили расправиться с пьяницей и стали подсыпать ему в спиртное яды и сильнодействующие препараты, и подговорили делать то же самое собутыльника родственника.

18 декабря мужчину доставили в больницу с признаками отравления, где врачи успели помочь ему. Когда потерпевший вернулся из медучреждения женщины вернулись к отработанной схеме, но в конце месяца их задержали полицейские во время передачи отравленного алкоголя для спаивания родственника их сообщнику.

Обе женщины проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 УК РФ. Их дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее житель Владимирской области случайно отравил родственников средством от тараканов.