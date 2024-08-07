Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчине, надругавшемуся над петербуржцем ради вымогательства, вынесли приговор

В Петербурге осудили мужчину, надругавшегося над горожанином ради вымогательства

close
100%
Shutterstock

В Петербурге осудили объявленного в международный розыск Джабу Чиковани, который надругался над горожанином ради вымогательства денег. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сообщается, что Чиковани с сообщником в период с 13 по 23 декабря 2020 года пытались насильно заставить мужчину написать расписку на 5 млн рублей за два автомобиля Kia Optima, которые ранее были переданы ему в аренду. Злоумышленники проникли в квартиру и жестоко избили его, а также украли у него имущество на общую сумму в 89 тысяч рублей.

Мужчина отказывался давать агрессорам расписки, а те продолжали его избивать. Позже они совершили в отношении петербуржца действия сексуального характера с применением продолговатого предмета. Затем злоумышленники доставили его в другую квартиру, а после этого повезли в неизвестном направлении, однако их задержали полицейские.

Чиковани заочно поместили под стражу. Суд признал его виновным и назначил фигуранту наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщника приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Ранее троих мужчин, которые били и насиловали постояльца соцгостиницы, отправили в колонию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами