Мужчине, надругавшемуся над петербуржцем ради вымогательства, вынесли приговор

В Петербурге осудили объявленного в международный розыск Джабу Чиковани, который надругался над горожанином ради вымогательства денег. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сообщается, что Чиковани с сообщником в период с 13 по 23 декабря 2020 года пытались насильно заставить мужчину написать расписку на 5 млн рублей за два автомобиля Kia Optima, которые ранее были переданы ему в аренду. Злоумышленники проникли в квартиру и жестоко избили его, а также украли у него имущество на общую сумму в 89 тысяч рублей.

Мужчина отказывался давать агрессорам расписки, а те продолжали его избивать. Позже они совершили в отношении петербуржца действия сексуального характера с применением продолговатого предмета. Затем злоумышленники доставили его в другую квартиру, а после этого повезли в неизвестном направлении, однако их задержали полицейские.

Чиковани заочно поместили под стражу. Суд признал его виновным и назначил фигуранту наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщника приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Ранее троих мужчин, которые били и насиловали постояльца соцгостиницы, отправили в колонию.