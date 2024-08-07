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Москвича, который облил двух девушек кислотой, отправили на принудительное лечение

В Подмосковье мужчина, обливший девушек кислотой, пройдет принудительное лечение

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Суд вынес решение по делу москвича, который облил двоих девушек кислотой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Подмосковье, в апреле, но суд вынес постановление только сейчас. По версии следствия, 31-летний мужчина облил кислотой случайную прохожую, затем плеснул этим же химическим веществом в лицо другой незнакомке.

«В результате потерпевшим причинены химические ожоги тела и лица, повлекшие вред здоровью различной степени тяжести», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о хулиганстве и причинении вреда здоровью. Во время проведения необходимых мероприятий выяснилось, что россиянин страдает психическим расстройством и не понимал, что делает. О деталях информация отсутствует.

Учитывая психическое состояние фигуранта процесса, суд постановил направить мужчину на принудительное лечение.

Ранее две женщины напали на рабочего и облили его кислотой.

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