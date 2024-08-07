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Полиция задержала пятерых вымогателей, орудовавших в Петербурге

Полиция задержала пятерых мужчин, вымогавших ₽50 млн у бизнесмена в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала пятерых мужчин, вымогавших у бизнесмена и его жены 50 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным портала, в полицию Санкт-Петербурга обратился 53-летний предприниматель, который заявил, что на мойке самообслуживания в доме № 3 по Комендантскому проспекту на него напали неизвестные. По его словам, ранее они, угрожая ему и его семье, завладели деньгами в сумме 100 тысяч долларов, а после требовали еще 50 млн рублей.

Предварительно известно, что заявитель занимался автозаправочным бизнесом, однако его коммерческий проект прогорел, после чего на него вышли злоумышленники и потребовали 100 тысяч долларов в счет погашения долга перед бывшим соинвестором предпринимателя. Мужчина попытался объяснить, что свои долговые обязательства перед партнером он постепенно погашает, однако незнакомцы заявили, что долг был перепродан им.

Позже преступники подстерегли мужчину на парковке торгового комплекса на Байконурной улице и, угрожая ножом, заставили его сесть в его же машину. Там они пригрозили бизнесмену расправой над его семьей в случае, если он не заплатит нужную сумму. Испугавшись за своих родных, пострадавший отдал вымогателям деньги.

Спустя некоторое время на подземной парковке в Приморском районе Санкт-Петербурга преступники подкараулили жену предпринимателя и потребовали еще 50 миллионов рублей для погашения долга ее мужа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области определили личности подозреваемых — ими оказались пять выходцев с Северного Кавказа в возрасте от 26 до 55 лет. Их задержали в Ингушетии и утром 7 августа привезли в Санкт-Петербург.

До этого в Иркутской области шестерых местных жителей обвинили в вымогательствах и похищении людей. По данным Следственного комитета РФ, в течение года банда действовала на территории Шелеховского района.

Ранее двое граждан Белоруссии похитили из отеля соотечественницу и вымогали у нее деньги.

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