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Губернатор Тверской области поручил оказать помощь жителям Курской области

Власти Тверской области направили в Курск специалистов Центра медицины катастроф

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Kremlin Pool/Global Look Press

Тверские специалисты Центра медицины катастроф направились в Курск для оказания помощи жителям Курской области. Об этом сообщает правительство Тверской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручение помочь жителям приграничного региона, который подвергся ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Идет подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей курского региона», — указано в сообщении.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что специализированные врачи прибыли в регион на фоне атак ВСУ. Он уточнил, что для оказания помощи прибыли анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

До этого первый зампред правительства РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину дано поручение направить первый транш средств на переселение жителей в Курской области. По его словам, сумма транша составит 1,8 млрд рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение.

Ранее около 400 человек посетили мобильные пункты сдачи крови в Курске.

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